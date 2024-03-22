ملخص الحلقة 12 مسلسل كامل العدد +1.. دينا الشربيني توجه ضربة لملك

اتجه شريف سلامة الذي يجسد دور الدكتور أحمد زوج ليلى «دينا الشربيني» في مسلسل كامل العدد +1، إلى الغردقة لحضور مؤتمر، وصحبته في تلك الرحلة الدكتور ملك التي تعمل معه في العيادة، ونستعرض في التقرير التالي ملخص الحلقة 12 مسلسل كامل العدد +1.

ملخص الحقة 12 مسلسل كامل العدد +1

ومنذ بداية حلقات مسلسل كامل العدد +1، وكان جليًا للمشاهدين أن هناك مشاعر من ناحية ملك تجاه الدكتور أحمد، وظهر ذلك جليا خلال الحلقة 12، إذ بدأت تلمح له في الكلام بأنها تتمنى زوجًا تتواجد فيه صفات كمثل التي فيه، وغير ذلك من الأمور، ولكنه ظل يتجاهل كل ذلك، ومن الجانب الآخر، فإن ليلى زوجته تعلم بتلك المشاعر التي تدور في خلد ملك، ولذا فهي تحاول التقرب من زوجها بشتى الطرق، حتى لا تترك الفرصة لغيرها فتحتل مكانها.

ليلى تقرر السفر إلى شريف سلامة

وقد أجرت إسعاد يونس التي تجسد دور حياة والدة الدكتور أحمد، مكالمة مع أحمد أثناء رحلته، وفي تلك الأثناء سمعت صوت ملك بجانبه، فراودتها الشكوك، واتجهت من فورها إلى ليلى وأمرتها أن تسافر من فورها لتقضي رحلة رومانسية مع زوجها ولا تترك الفرصة لملك لكي تحتل مكانها، فوافقت ليلى على ذلك وقررت السفر.

وبعد وصولها حيث الغرفة الخاصة بأحمد، انتظرته محتجة بأنها جاءت لكي تجلب له شاحن الهاتف الخاص به، ثم قضيا معا رحلة سعيدة، وأخذت هي في إثارة غيظ ملك.