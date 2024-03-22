برنامج «حياة كريمة» يساعد سيدة تطعم غير القادرين بـ50 ألف جنيه

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، سيدة تقوم بإطعام غير القادرين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، فيما تقدم الطعام يوميا خلال شهر رمضان.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي أيمن مصطفى: «أنا بقالي 18 سنة بعمل طعام لغير القادرين ومعايا أخواتي بيساعدوني وكمان مسؤول في التوزيع، والأسر كل شوية بتزيد والموضوع انتشر وبدأت الناس تيجي وتجيبلي مستلزمات الطعام من بقوليات ونشويات وخضراوات وفاكهة وغيرها».

وتابعت: «خليت يوم الاثنين كشري والخميس مشويات، وطبعا بيبقى أكل البيت دايما مستحب للناس وأنضف لهم، وأهل الخير بتساعد معايا في التكلفة، وأنا بعمل كده لعلها المنجية يوم القيامة».

وقدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، للسيدة ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لمساعدتها والمشاركة في إطعام أهل الخير.