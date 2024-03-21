«حياة كريمة» تساعد صيدلي بـ 30 ألف جنيه لتوفير أدوية للمرضى غير القادرين

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، صيدلي يقوم بمساعدة المرضى غير القادرين على شراء الأدوية ويوفرها لهم بالمجان.

مبادرة العلاج مجانا

خلال التقرير، قال الصيدلي رامي جمال من إمبابة، إن مبادرة العلاج مجانا بدأت منذ 7 أعوام، عن طريق فكرة جاءت له أن معظم البيوت المصرية بها دواء زائد لا يحتاجونه، لذلك قرر جمع هذه الأدوية من بيوت منطقته، عبر النشر على منصة فيسبوك، وعرضها على من يحتاج.

مؤسسة جمال للتنمية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أيمن مصطفى، أنه عرض الفكرة على أهل المنطقة التي يمكث بها، ورحبوا بها كثيرا، وعرضها على رئيس جمعية خيرية في منطقته، حتى يكون كل شئ بشكل رسمي ومرخص، ووافق، مواصلا: «الفكرة نجحت والحمدلله ربنا كرمني إني أفتح مؤسسة جمال للتنمية، والأن بجهز معمل خيري قريب من المؤسسة، ولا يوجد أي شروط لأخذ الدواء سوى الروشتة وصورة البطاقة».

ووجه الإعلامي أيمن مصطفى، الشكر له عما يقوم به من عمل خيري، وقدم له ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية قدرها 30 ألف جنيه لتوسيع دائرة الخير.