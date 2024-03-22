كهربا: اتظلمت في أزمتي مع الزمالك.. ومش زعلان على دفع الغرامة

كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، عن أزمته مع نادي الزمالك، مؤكدا أنه في مشكلته مع النادي الأبيض ودفع الغرامة تعرض للظلم الكبير، قائلا إنه كان قد وقع عقدا على بياض قبل الخروج للعب في الدوري السعودي، ونادي الزمالك هو الذي ملأ العقد وكتب عقدا لمدة 3 سنوات، موضحًا انه كان من المفترض أن يمر العقد على شؤون اللاعبين باتحادة الكرة، ولكن الزمالك دفع رسوما بالبنك.

وأشار «كهربا»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه مظلوم وخسر ماديًا ونفسيًا، موضحًا أنه تعرض للأذى، بسبب ما حدث الفترة الماضية، وليس حزينا على دفع الغرامة لنادي الزمالك، بحسب قوله.

وتابع: بحمد ربنا على عودتي للعب مرة أخرى بعد وقف لـ6 أشهر، والعودة للتألق مع النادي الأهلي مرة أخرى، وتعرضت للأذى في شغلي وأكل عيشي ورزقي.. وخسرت ماديًا.