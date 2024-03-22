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دراما المتحدة

دينا: صراع ابتعادي عن الرقص تسبب في خسارة أشياء كثيرة بحياتي

كتب:

حسن سمير
07:50 م | الجمعة 22 مارس 2024
الفنانة دينا

الفنانة دينا

أكدت الفنانة دينا، أن تركيبتها مختلفة عن تركيبة الفنانين الموجودين على الساحة، موضحة أنها تشعر طوال الوقت إنها شخص عادي.

تابعت الفنانة دينا خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر قناة «الحياة»: أنها حالة موجودة من أيام الراقصة تحية كاريوكا، وأنها دائما ماتتحدث لنفسها على تغيير وجهة النظر، وأنها تعمل على تغيير طبيعة حياتها».

وأضافت: «أن صراع ابتعادي عن الرقص تسبب في خسارة أشياء كثيرة بحياتي»، موضحة: «المصيبة اللي واصلة للمجتمع إن أي شخص بيغني أو راقصة يبقى مايعرفش ربنا.. ولما نشرت على صفحتي آية التحصين الناس انزعجت ماعرفش ليه مع أنها مذكورة في القرآن الكريم».

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