ليلى عبداللطيف لبسمة وهبة: قوة الاستثمارات العقارية تزداد في مصر خلال سنتين

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها ليست قلقة على مصر، والدولة المصرية ستكون أقوى بكثير من السابق.

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار: «الناس تعودت على مصر ادخلوها آمنين، لو الدنيا والعالم كلها جاعت مصر ما بتجوع».

وتابعت خبيرة الأبراج: «3 دول في العالم من الممكن أن أعيش فيها مرتاحة هي مصر، لبنان، والسعودية».

وحول الاستثمارات الناجحة في مصر، قالت: «مصر سيحدث فيها انفراجة في الاستثمار العقاري والذهب والفضة والحديد وأي شيء نشتريه الآن سيحقق الأرباح، وأرى أن مستثمرين عرب وأجانب يستثمرون في مصر بسبب رؤيتهم المستقبلية القوية وبعد سنتين ستزداد قوة الاستثمارات العقارية».