أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض مسلسل مليحة، والمقرر أن يبدأ عرضه يوم 16 رمضان الحالي، ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويأتي موعد عرض مسلسل مليحة والقنوات الناقلة له على النحو التالي.

موعد عرض مسلسل مليحة على قناة ON

أعلنت قناة ON عن انطلاق عرض مسلسل مليحة على شاشتها في الموسم الرمضاني الحالي يوم 16 رمضان المقبل، والذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 11:30 مساء.

موعد عرض مسلسل مليحة على قناة CBC

كما أعلنت قناة CBC عن موعد عرض مسلسل مليحة رمضان 2024، فى تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة فى تمام الساعة 9:45 صباحا.

موعد عرض مسلسل مليحة على قناة الحياة

كما يعرض مسلسل مليحة عبر شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة الـ 11:15 مساء، على أن تكون الاعادة فى تمام الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية فى تمام الساعة الخامسة صباحا.

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قصة وأبطال مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينة وقصة مليحة التى يتم تهجيرها وأسرتها فى طفولتها من ديارها فى فلسطين، وتنتقل للحياة فى ليبيا جراء قصف عنيف علي منزلهم فى فلسطين ويقررون الهجرة، وبعد سنوات وعند العودة من خلال المعابر المصرية يواجهون معاناة جديدة.

ويعد مسلسل مليحة هو الأول في الوطن العربي الذي يناقش القضية الفلسطينية عن قرب ومعاناة شعبها بداية من عام 1948 حتى الأحداث الأخيرة التى تشهدها فلسطين وغزة.

مسلسل مليحة من بطولة دياب، ميرفت أمين، علي الطيب، سيرين خاص، أشرف زكى، وعدد كبير من الفنانين من اخراج شريف عرفة وتأليف رشا الجزار.