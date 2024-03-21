قارب شهر رمضان على الانتصاف، فبعد 3 أيام تبدأ القنوات الفضائية عرض باقة متنوعة من مسلسلات رمضان 2024 القصيرة فئة الـ15 حلقة في النصف الثاني، التي تشمل مسلسل «مليحة» و«جودر» وبقينا اتنين فرولة بدون سابق إنذار، ونستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الأولى

تأتي مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الأولى، كالتالي:

يعرض مسلسل مليحة على قناة cbc الساعة 6:5 قبيل أذان المغرب بدقائق، ويُعاد الساعة 9:45 مساء.

يعرض مسلسل مليحة على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

يعرض مسلسل مليحة على قناة أون الساعة 11:30 مساءا، ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل مليحة على تطبيق وواتش إت بداية من الساعة السادسة مساء خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

مسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة النجوم دياب وميرفت أمين، وأشرف زكي وحنان سليمان وعلي الطيب وأمير المصري وسيرين خاس ومروة أنور.