كهربا عن مشاحنات شيكابالا: جمهور الأهلي مش بيشتم وعمره ما يغلط

علَّق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، على سر مشاحنات لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، مع جماهير النادي الأهلي، موضحًا أنه يرفض التحدث في هذا الأمر ولا يتحدث عن السبب في هذه المشاحنات.

لا علاقة لي بشيكابالا

وأشار «كهربا»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه ليس له علاقة بمحمود شيكابالا في أي شيء، موضحًا أنه من الصعب أن يتحدث عن شيكابالا في أي شيء أو خلال الظهور في أحد البرامج.

وأوضح أنه كان زميلا له في فترة لعبه بالنادي الزمالك، وأنه كان الكابتن في نادي الزمالك، مضيفًا: «جماهير النادي الأهلي مبتغلطش خالص.. وفي آخر ماتش مغلطش بالعكس شجعوا الفريقين وجمهور الأهلي مش بيشتم.. عمره ما بيغلط».

كهربا: أقول لخالد الغندور «ربنا يهديك»

ووجَّه كهربا، رسالة إلى الإعلامي خالد الغندور قائلًا: «ربنا يهديك.. ولست حزينا من انتقاده لي»، موضحًا أن هناك الكثير من التفاصيل الأخرى، متابعًا: «إزاي كان بيطلع يقول للناس أن كهربا هيتوقف بكره»، مشيرًا إلى أن خالد الغندور لم يكن يمتلك أي تفاصيل عن العقوبة التي يتعرض لها، متابعًا: «سنه كاملة البرنامج مبني على كهربا ولكن كل الكلمات كذب».