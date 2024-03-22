قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. اعرف أهم أحداث الحلقة الماضية

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين العديد من الأحداث الهامة التي آثار إعجاب الجمهور، والتي عرضت بعنوان معركة الليل، والتي انتهت بهزيمة جيش السلطان السلجوقي ملك شاه على يد حسن الصباح ورجاله، ويفصل الجمهور ساعات قليلة عن عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 لمتابعة الأحداث بعد ذلك خاصة بعد ما يعرف السلطان بهزيمة حسن الصباح الساحقة لجيشه.

وقبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 هناك عدد من الأحداث الهامة التي شهدتها الحلقة الماضية، يجب على المشاهد معرقتها قبل مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل المعروض حصريا على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

أحداث قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12

- فرض جيش السلطان ملك شاه بقيادة أرسلان تاش حصار على قلعة ألموت من أجل إخضاع حسن الصباح ورجاله.

- وضع حسن الصباح خطة ذكية من أجل هزيمة الجيش السلجوقي حيث فاجأ فرقة الجيش الاستطلاعية الموجودة بالقرب من القلعة، أولا بإطلاق سهام مشتعلة من القلعة في الليل، وفي تلك الأثناء دفع بـ50 رجلا لقتالهم في نفس الوقت الذى جاء فيه القائد برزك أميد بدعم من القلاع الأخرى لمواجهة الجيش.

- نجح رجال حسن الصباح في إلحاق هزيمة بالفرقة الأولى من الجيش، وعندما وصل الأمر إلى قائد الجيش أمر بإطلاق فرقة ثانية لدعم الفرقة الأولى، واستغل حسن الصباح الأمر ودفع بمجموعة برجاله إلى أرض معسكر الجيش لمحاربة الرجال المتبقين وإشعال النيران في خيهم ومخازن أسلحتهم ومعداتهم.

- عندما استطاع عدد من رجال الجيش السلجوقي دخول قلعة آلموت رفض حسن الصباح قتلهم، وطلب تجريدهم من السلاح ثم السماح بخروجهم مؤكدا أنهم سيكونون دعاة له وللجماعة.