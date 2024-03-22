موعد عرض مسلسل فراولة والقنوات الناقلة.. أعمال النصف الثاني من رمضان

بدأ العد التنازلي لاستقبال مسلسلات النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، والذي يضم توليفة مختلفة من الأعمال الدرامية ما بين الفانتازيا والكوميديا والاجتماعي، من بينها مسلسل فراولة الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويأتي موعد عرض مسلسل فراولة والقنوات الناقلة على النحو التالي:

موعد عرض مسلسل فراولة والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل فراولة والقنوات الناقلة، من خلال قناة DMC، حيث يعرض المسلسل في الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولي في تمام الساعة 8:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 ظهرا، كما يعرض يوميا على منصة WATCH IT.

قصة مسلسل فراولة

وتدور أحداث مسلسل فراولة فى إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول الفنانة نيللي كريم والتي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوي قارئة الفنجان، وهي ابنة حارس أحد العقار الذي تسكن به، ولكن تطمح أن يكون لها شأن عظيم وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابي حتى يصبح لها شأن كبير.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.