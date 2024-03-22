هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تشارك في مؤتمر أتوم إكسبو الدولي

تشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال وفد رسمي عالي المستوى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس الإدارة، في مؤتمر أتوم إكسبو الدولي والذي يعقد بمدينة سوتشي الروسية في الفترة «25 – 26» مارس 2024، حيث يعقد المؤتمر سنويا لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال النووي.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة في أكثر من حلقة نقاشية خلال المؤتمر حيث يشارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة في حلقة نقاشية بعنوان «دور تجمع بريكس في دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association» والتي تمثل الجلسة الرئيسية للمؤتمر خلال هذا العام.

ويناقش المؤتمر المقترحات التي قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها في مجال الطاقة النووية، كما سيشارك المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة في حلقة نقاشية عن دعم أعمال البنية التحتية النووية.

وسيشارك الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية، في حلقة نقاشية عن دور الرقمنة في التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية.

وعلى هامش المؤتمر، من المقرر أن يتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين الوفد المصري والجانب الروسي ممثلا في رئاسة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روسأتوم، وكذا مع شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام الروسي المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية.

هذا ويعتبر عقد مؤتمر أتوم إكسبو السنوي، فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات وأيضا عقد المباحثات اللازمة بين مختلف الوفود والشركات العالمية المشاركة به.