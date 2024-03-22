ملخص الحلقة 12 مسلسل مسار إجباري.. هل قتل الدكتور صفوت حبيبة؟

أحداث مهمة شهدتها الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري، فمن خلال حديث الدكتور صفوت مصباح مع زوجته (جوري بكر)، يظهر أنها يعملان لصالح شركة الأدوية الفاسدة، وبينهما اتفاق كبير لم تظهر خفاياه حتة الآن، واتضح أيضا أن سبب الخلاف بينهما الشعرة التي أخذتها سناء منه وأعطتها لفني الطب الشرعي ليضعها في أصبع حبيبة المقتولة، لتتم محاكمة صفوت في القضية، واتهامه بالقتل.

ملخص الحلقة 12 مسلسل مسار إجباري

وفي ملخص الحلقة 12 مسلسل مسار إجباري، طلب المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، من الدكتور صفوت الأبحاث التي كانت تعمل عليها حبيبة المقتلولة، وأن يحاول إبعاد خديجة ابنة خالتها عن أبناء عمر البرنس، لعدم فتح الحديث في القضية مرة أخرى، حتى لا يعرفوا المتهم الحقيقي، الذي ما زال مجهولا حتى الآن بعد براءة الدكتور صفوت.

إحسان تستقيل من عملها وتقرر أن تعيش لنفسها

وبسبب شكوك الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر)، حول تورط الدكتور صفوت مصباح في مقتل حبيبة، يحاولان كشف الجريمة بتتبع آخر تحركات المجنى عليها قبل قتلها، وتأتي هذه الأحداث في مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.

وخلال ملخص الحلقة 12 مسلسل مسار إجباري، استقالت إحسان (صابرين) من عملها بالمدرسة، لتعيش حياتها بدون قيود، بعد أن أفنت شبابها لعملها ولأبنائها طوال السنوات الماضية، لتقرر أن تعيش لنفسها، لكن ضرتها نعمات (بسمة)، تلومها على الاستقالة، وتؤكد لها أن العمل مهم وسند لها ولأبنائها.