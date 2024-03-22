مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. صفوت يهدد أبناء عمر البرنس برشوة والدهم

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 11، أحداثا مشوقة، إذ طلب المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، من الدكتور صفوت مصباح، الأبحاث التي كانت تعمل عليها الطالبة المقتلولة حبيبة الكردي، وأن يحاول إبعاد خديجة ابنة خالتها عن أبناء عمر البرنس، لعدم فتح الحديث في القضية مرة أخرى.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12

وتساور الأخوان حسين (أحمد داش) وعلى (عصام عمر) الشكوك، حول تورط الدكتور صفوت مصباح في مقتل حبيبة، أو إخفاؤه سرا كبيرا في هذه القضية، إذ يحاول الأخوان كشفه بمعرفة آخر تحركات المجنى عليها قبل قتلها والأماكن التي ذهبت إليها، عن طريق التواصل مع خديجة ابن خالتها (مي الغيطي) التي ترغب هي الأخرى في معرفة القاتل الحقيقي، لكنها لا تشك في الدكتور صفوت، وتأتي هذه الأحداث في مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.

هل الدكتور صفوت مدان؟

تلقى الدكتور صفوت مصباح مكالمة هاتفية من خديجة ابن خالة حبيية المقتولة، ووجهت له عدة أسئلة دارت في ذهنها عقب جلستهما مع أبناء عمر البرنس، تلك الأسئلة أثارت قلق الدكتور صفوت، وعلى أثرها طلب منها الابتعاد عن أبناء عمر البرنس، وعدم السماع لهما.

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 12، توجه الدكتور صفوت مصباح لأبني عمر البرنس وأبلغهما بأنه يعرف أن والدهما مرتشي وله علاقة كبيرة بالقضية، ونصحهما بالخوف من الفضيحة، وعدم الحديث في القضية مرة أخرى، ويأتي هذا اللقاء بعد جلسة الشكر في الحلقة السابقة، ليلاحظ الأخوان تغير نبرة حديث صفوت وتهديدهما برشوة والدهم، وهو ما دفع علي للذهاب إلى مكتب المحامي مجدي حشيش ولومه على الإفصاح بسر رشوة والده، ويبلغه بترك العمل في مكتبه.