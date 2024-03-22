هل تنتهي سعادة «بيت عمر البرنس» في مسلسل مسار إجباري؟.. الجمهور يتوقع مصيبة

ما يزال الغموض يحاوط قضية حبيبة الكردي، ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، والبحث عن القاتل هو أكثر ما يشغل بال أبناء عمر البرنس، وبعد براءة الدكتور صفوت مصباح، سيطرت حالة من السعادة على عائلة البرنس، خاصة أن والدهم كان السبب في سجنه وإدانته بهذه التهمة التي كادت تنهي حياته بالإعدام.

إنقاذ صفوت مصباح في مسار إجباري

أحداث كثيرة شهدتها رحلة البحث عن دليل براءة الدكتور صفوت مصباح، الذي تسبب في سجنه عمر البرنس، الذي يجسد شخصيته الفنان محمود البزاوي، بعد وضع شعر من رأسه في أظافر القتيلة حبيبة الكردي، حتى تثبت عليه التهمة، وفي النهاية تمكن «علي» ويؤدي دوره عصام عمر، و«حسين» ويجسد شخصيته أحمد داش، من تقديم الدليل وتبرئة «مصباح» من حبل المشنقة.

وبعد براءة «مصباح» وإسقاط الذنب عن والدهما بعد وفاته، خرجت عائلة البرنس في فسحة عائلية في حديقة الأزهر، وسط أجواء من المرح والسعادة، والتقاط بعض الصور التذكارية، توثيقًا لسعادتهم في هذا اليوم، وهو ما أثار ترقب الجمهور لأحداث الحلقات المقبلة.

الجمهور يتوقع موت أحد أفراد العائلة

غلبت على توقعات الجمهور عبر السوشيال ميديا، أن الأحداث المقبلة ضمن مسلسل مسار إجباري، ستكون مشوقة وحزينة في الوقت ذاته، خاصة بعد كشف حقيقة مجدي حشيش، ومن المتوقع أنه سيؤذي أحد أفراد عائلة البرنس، وجاء من ضمن التعليقات: «أكيد حد هيموت من العيلة دي»، «هتبقى أحداث حزينة شكلها نجهز المناديل احتياطي».