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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناتي CBC وON الحلقة الثانية عشر

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:00 م | الجمعة 22 مارس 2024
مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري

يأتي موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC وON الحلقة الثانية عشر في أوقات مختلفة، حيث يتم إذاعة إحداثه يوميا عبر العديد من الشاشات، للمهتمين بمشاهدة ما سيتوصل إليه «علي» عصام عمر، و«حسين» أحمد داش، من كشف غموض قضية قتل الطالبة حبيبة.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC وON الحلقة الثانية عشر، بالإضافة إلى قناة الحياة وقناة الأولى المصرية.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر

موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري على قناتي الحياة وCBC وON، والقناة الأولى المصرية يأتي في الأوقات التالية:

- يحل موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC، في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يحل موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر على قناة CBC دراما، الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- يحل موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر عبر شاشة القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 11 صباحًا.

- يذاع يذاع المسلسل على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً.

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بقلم رحاب عبدالراضي