قدمت الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد +1 العديد من المشاهد المُثيرة، أبرزها سفر الدكتور أحمد «شريف سلامة»، إلى الغردقة صُحبة ملك، لكن زوجته ليلى التي تجسد دورها دينا الشربيني، لم تتحمل ترك زوجها صحبة أمرأة أخرى قررت السفر إليه، وفي ظل الليالي الرُومانسية التي كانا يقضيانها معا وقعت ابنتهما أمينة في ورطة، لمعرفة ماذا حدث بعد ذلك إليكم موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13 على قناة ON drama اليوم السبت.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13 على قناة ON drama اليوم

كانت الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد +1 انتهت في اللحظة التي نشرت فيها أمينة فيديو تستغيث بمتابعيها على موقع «انستجرام» لإنقاذها من الورطة التي وقعت فيها وكل من كان معها في الحفل، حيث نشب عراك كبير، وتم إغلاق بوابات الخروج على إثره.

وعن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13 على قناة ON drama اليوم فيكون في تمام الساعة 6:05 مساء، بينما تكون الإعادة الخاصة بها على القناة نفسها في الساعة 1:30 صباحا، كما يتم عرضها على قناة ON الساعة 7:30 مساء.