مسلسل محارب الحلقة 12.. صلح عزيز مع عائلته والعفو عنه وفدائه بالذبائح

شهد مسلسل محارب الحلقة 12 أحداثا مهمة؛ حيث قبلت عائلة محارب الكفن من ابن عمهم عزيز (حسن الرداد)، وافتدوه بذبائح من العجول، وانطلقت الزغاريد وطلقات النار احتفالا بهذا الصلح، وحصل محارب وزوجته وشقيقته على الأمن، ووقفوا بجانبه في ظل خصومته مع رجل الأعمال محمود العزازي ومحاميه.

مسلسل محارب الحلقة 12

وخلال مسلسل محارب الحلقة 12، زار المحامي حسام الجيوشي الجيوشي (أحمد زاهر)، مكتب المحامي الذي وكله محارب للدفاع عنه، في زيارة مفاجئة ويقلل منه ومن مكتبه، ويهدده، وطلب منه أن ينصح محارب بأن يسلم نفسه، وإذا حاول الاقتراب من رامي العزازي سيكون ثمن ذلك حياته.

وأخبره محامي محارب بأن موكله يريد أن يأخد حقه بالقانون، وسوف يفعل ذلك ولن يتنازل، وفي نهاية اللقاء عرض عليه الجيوشي أن يشتغل معه في مكتبه بعد أن وصف مكتبه بـ«جحر الفئران»، وأنه سوف يحصل على راتب شهري 5 أضعاف دخله السنوي، لكن محامي محارب رفض وأخبره أنه لا يرغب في أمواله، قائلا: «اللي ما تعرفوش أنا فقري وبتاع شقي».

محاولة القبض على محارب في الصعيد

وبعد إتمام صلح الثأر، شكر محارب عائلتة وندم على أنه لم يقدم كفنه من فترة مرت، ويحظى بقرب العائلة، لتخبره الكبيرة بأن كل شيء بأوانه، وفي هذ التوقيت تهادم الشرطة منزل عائلة المحاربة للقبض على محارب، بناءً على علم سابق أنه عائد لأهله بالصعيد، وتفتش المنزل، لكنه يتمكن من الهروب بمساعدة جمال ابن عمه.