مسلسل محارب الحلقة 12.. ماذا يحدث مع حسن الرداد بعد مقتل العزازي؟

على مدار الحلقات الماضية من مسلسل محارب، عانى حسن الرداد الذي يجسد دور «محارب» من الكثير من المشكلات التي تعرض لها بعد مصرع والدته في حفل زفافه على يد رامي العزازي الذي دهسها بسيارته، الأمر الذي جعله يقع في الكثير من المشكلات بعد اتهامه بقتل ماجد المصري الذي يجسد دور رجل الأعمال محمود العزازي.

مسلسل محارب الحلقة 11.. ماذا يحدث مع حسن الرداد بعد قتل العزازي؟

وبعد هروب محارب من القضايا الملفقة له، ذهب إلى أبناء عمومته في بلدته حتى يحتمي بهم ويتجنب القبض عليه، الأمر الذي جعله يقدم لهم كفنه حتى يستطيعون مسامحة والده الذي قتل أبيهم، ويتراجعون عن الأخذ بالثأر من محارب، لتساعده جدته في ذلك، وتوعده بأنها ستحميه، وسنشاهد في مسلسل محارب الحلقة 12 ما يحدث بينهم.

ومن جهة أخرى يحاول حسام الجيوشي في مسلسل محارب الحلقة 12 تثبيت التهم على محارب، حتى يتم استبعاد شبهة قتل محمود العزازي عنه، ويستطيع إدارة مجموعة شركات العزازي، دون معوقات.