مسلسل محارب الحلقة 12.. هل ينجح أحمد زاهر في القبض على محارب؟

محاولات عديدة من أحمد زاهر في دور حسام المحامي بـ مسلسل محارب لإلقاء القبض على حسن الرداد في دور محارب، إذ بدأت القصة بينهم بدهس رامي العزازي ابن رجل الأعمال الكبير لوالدة محارب خلال حفل زفافه بسيارته، وعندما حاول حسام استخدام كافة الطرق ليجعل محارب يتنازل عن قضية قتل والدته بسبب قيادة رامي بسرعة متهورة رفض محارب ذلك، لنشاهد اليوم أحداث جديدة في مسلسل محارب الحلقة 12.

مسلسل محارب الحلقة 12.. هل ينجح أحمد زاهر في خطته للقبض على محارب؟

وعندما رفض محارب التنازل عن قضية قتل والدته، قام حسام بتلفيق قضية له بدهسه لأحد الأشخاص بسيارته الأجرة، وعندما تم إلقاء القبض عليه هرب من مستشفى السجن حتى يستطيع إثبات براءته، ولكنه فضل في ذلك، وتم اتهامه في قضية أخرى بقتل محمود العزازي رجل الأعمال الشهير، ويسعى حسام لإلقاء القبض على محارب في أقرب وقت حتى يقوم بالتنازل عن قضية قتل والدته في مسلسل محارب الحلقة 12.

كما أنه يرغب في أن يكون محارب هو المشتبه به الوحيد في قضية قتل رجل الأعمال محمود العزازي لإبعاد الشبهة عنه، وحتى يستطيع السيطرة على مجموعة شركات العزازي ليقوم بإداراتها.