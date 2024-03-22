في الحلقة الحادية عشر من مسلسل محارب، حرص المحامي حسام الجيوشي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، على مساعدة محمود ياسين في دور إبراهيم أخيه، لمحارب للخروج من السجن، بعد أن تورط مع أحد تجار المخدرات في بيعها، وجرى إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة القضية، وكان يهدف حسام حينها إلى استقطاب إبراهيم في جهته ضد محارب، حتى يقوم بالضغط على حسن الرداد في دور محارب للتنازل عن قضية دهس والدتهم بالخطأ على يد رامي العزازي، ويحرص متابعو المسلسل على معرفة موعد عرض الحلقة 12 مسلسل محارب.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل محارب.. ماذا يحدث بعد خروج إبراهيم من السجن؟

واستغل حسام الجيوشي المحنة التي وقع فيها إبراهيم، ضد محارب، بعد هروبه من قضية قتل ماجد المصري في دور محمود العزازي، إذ اكتشف أن أخيه قد يكون ورقة رابحة لاستدراج محارب للقبض عليه، وهذا ما ستشهده أحداث مسلسل محارب الحلقة 12 اليوم.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل محارب

وعن موعد عرض الحلقة 12 مسلسل محارب، يجري عرض الحلقة في تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، وإعادة الحلقة الساعة 3:45 فجرا، وتجري إعادتها مرة أخرى الساعة 5:15 فجرا.