خطة جيدة يستعد لها أحمد زاهر في دور حسام بمسلسل محارب للقبض على حسن الرداد الذي يجسد دور محارب، وتتصاعد الأحداث وتزداد تعقيدا بمرور الوقت، ما يجعل متابعي المسلسل يهتمون بمشاهدة الحلقات الجديدة في موعدها، وفي حالة عدم تمكنهم من مشاهدة الحلقة في العرض الأول، يهتمون بمعرفة موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC الحلقة 12، حتى يتمكنوا من رؤيتها حتى يستطيعوا ربط الأحداث ببعضها البعض.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC الحلقة 12.. محارب في ورطة

وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC الحلقة 12، فيتم عرضها في تمام الساعة 3:45 من فجر يوم السبت، بينما يتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، وذلك حتى يتم تعويض الحلقة الجديدة التي يتم عرضها اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء.

وتدور أحداث مسلسل محارب حول بطل المسلسل الذي يمثل دوره حسن الرداد، والذي أتى به والده هروبا من الثأر في الصعيد مع زوجته وأبناءه، وبعد وفاة والده يقرر محارب الزواج من الفتاة التي يحبها، زاثناء حفل الزفاف يقوم أحد أبناء رجال الأعمال بدهسها بسبب قيادته السيارة بتهور، وبعدها تبدأ المصائب في الالتفاف حول محارب باتهامه بقضايا قتل.