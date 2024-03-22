«الداخلية» الروسية: وحدات خاصة تمشط موقع حادث إطلاق النار بموسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، عن أن وحدات خاصة من الحرس الروسي تمشط موقع حادث إطلاق النار بموسكو، للبحث عن المنفذين وإجلاء الجرحى والمحاصرين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وكان مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن في بيانات أولية، منذ قليل، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين، نتيجة الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي» على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.