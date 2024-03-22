موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024.. هنفطر إمتى؟

بدأ العد التنازلي على موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024، ووقت الإفطار لليوم الثاني عشر من شهر رمضان 1445 وثاني أيام الرحمة، وأيضًا ثاني جمعة في شهر الصيام، إذ تفصلنا ساعات قليلة فقط عن رفع أذان المغرب، والتفاف كافة أفراد الأسرة حول مائدة طعام واحدة لتناول وجبة الإفطار بعد صيام دام أكثر من 13 ساعة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024، وتوقيت الإفطار، وعدد ساعات الصيام اليوم، وفقًا لإمساكية رمضان 1445، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم، بنفس توقيته بالأمس دون زيادة أو نقصان، فيما تزداد عدد ساعات الصيام، ويتغير موعد أذان الظهر وأيضًا توقيت أذان العصر، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة المساحة في إمساكية رمضان 2024 بمحافظة الفيوم.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 22-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 6:09 مساءً، فيما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:26 مساءً، بينما تبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13 ساعة و57 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة واحدة فقط عن الأمس.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم بعد مرور نحو 10 دقائق من رفع أذان المغرب، إذ تقام الصلاة في تمام الساعة 6:19 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024

وتشير إمساكية رمضان 2024، إلى أنّ موعد الإفطار اليوم في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024 من المقرر أن يأتي بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساءً.

وفيما يخص مواقيت الصلاة اليوم، فإنّ موعد صلاة الجمعة في تمام الساعة 12:03 مساءً مبكرًا بمقدار دقيقة عن موعد صلاة الظهر أمس، فيما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:32 بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس.