موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. أول أيام المغفرة

بدأ العد التنازلي على موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024 والموافق أول أيام المغفرة، وهي العشر الوسطى من شهر رمضان، فيما يولي آلاف المسلمين أهمية كبرى لأذان المغرب والذي يتغير بصورة يومية إذ يتأخر يوميًا بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى دقيقتين بحسب إمساكية رمضان 2024 كما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024 والموافق أول أيام المغفرة، فضلًا عن موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024 والموافق أول أيام شهر المغفرة، والحادي عشر من رمضان، متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط عن موعده بالأمس، وذلك بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 21-3-2024

وتشير إمساكية رمضان 2024، إلى أنّ موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 21-3-2024 يأتي في تمام الساعة 6:09 مساءً، بينما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:26 مساءً، وتقام صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة ويحدد ميقاتها كل مسجد على حدة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، الموافق الحادي عشر من شهر رمضان، فإنّها تُقام بعد موعد أذان المغرب بنحو 10 دقائق، إذ يبدأ المصلون في أداء الصلاة بتمام الساعة 6:19 مساءً، وذلك بحسب ما حددت الأوقاف، إذ تقام كافة الصلوات عقب الأذان بعشر دقائق عدا صلاة الفجر تقام بعد 20 دقيقة.

موعد الافطار اليوم في الفيوم الخميس 21-3-2024

ويحل موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 21-3-2024 بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13 ساعة و56 دقيقة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس.

وفيما يخص مواقيت الصلاة، فإنّ موعد أذان الظهر اليوم 12:04 مساءً، وموعد أذان العصر 3:31 مساءً.