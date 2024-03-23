مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. مجدي حشيش يزج بشريكه في السجن

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 12 أحداثًا مشوقة، إذ ساعد دليل البراءة على خروج الدكتور صفوت مصباح من السجن وإنقاذه من حكم الإعدام، لكن مهمة البحث عن القاتل الحقيقي للطالبة حبيبة الكردي، وسبب مقتلها، جعلت الشكوك تدور حوله مرة أخرى، خاصة أنه كان آخر شخص التقاها قبل مقتلها، فضلًا عن عثور أبناء عمر البرنس على كارت شركة الأدوية الفاسدة معه.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12

وكان الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) السبب في إنقاذ الدكتور صفوت من حبل المشنقة، إذ قدما دليل البراءة الذي تركه لهما والدهما عمر البرنس بعد حصوله عليه في أثناء عمله في الطب الشرعي، لذا يبذلان جهودًا حثيثة من أجل معرفة القاتل الحقيقي وحل لغز علاقة والدهما بالقضية، وذلك في إطار مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.

سجن مسعد ضمن مسلسل مسار إجباري

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 12، وكل المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، محام صغير من مكتبه للدفاع عن مسعد (محسن منصور) أحد الشركاء في قتل الطالبة حبيبة الكردي، وطلب منه عدم الإكثار من الحديث في هذه القضية للحفاظ على عائلته، ورفض أن يدافع عنه بنفسه رغم أنه شريكه، كونه يريد سجنه.