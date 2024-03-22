لو زوجتك غيورة زي منال في عتبات البهجة.. 5 طرق للتعامل معها بسهولة

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة، مشاجرة بين الفنانة وفاء صادق «منال» وزوجها هشام إسماعيل «عبد البديع» بسبب غيرتها القاتلة عليه، ما جعل منال تلجأ إلى الفنان يحيى الفخراني «بهجت» لتشتكي له وتُخبره أن زوجها يخونها، حتى يبدأ بهجت بتهدئة الأمور بينهما، ويُطالب عبد البديع بضرورة احترام مشاعر زوجته ورعايتها.

كيف تتعامل مع زوجتك الغيورة؟

وفي ضوء الغيرة القاتلة التي أظهرتها منال على زوجها عبد البديع في مسلسل عتبات البهجة، قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي علاقات نفسية وأسرية، أن الغيرة هي إحدى علامات الحب بين الزوجين في حال كانت غيرة صحية لا يتخللها الشك أو تُسبب خلافات بين الزوجين، لأنه بحدوث هذا تُصبح غيرة مرضية، تؤثر بالسلب على استقرار الحياة الزوجية، وقد تؤدي إلى الانفصال، لذا قدمت 5 نصائح للزوج للتعامل مع الزوجة الغيورة مثل منال.

عزز ثقة زوجتك بنفسها

ينبغي على الزوج تقدير واحتواء مشاعر الزوجة الغيورة من خلال إبداء حبه الدائم لها، والثناء على أفعالها ما يعزز ثقتها في نفسها ويُشعرها بالأمان والرضا عن حياتها الزوجية.

تجنب إثارة غيرتها

ينبغي على الزوج تجنب استفزاز مشاعر الغيرة لدى زوجته من خلال تجنب الحديث بشكل دائم النساء الجميلات، مع وضع حدود في التعامل مع النساء الأخريات سواء في العمل أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهر مشاعرك

إظهار الزوج مشاعر الحب والتقدير بشكل دائم يجعل الزوجة الغيورة تشعر بالأمان والاحتواء، لأن الصمت الطويل وإهمال مشاعر الزوجة يُشعرها أن هناك طرف آخر في العلاقة.

امدحها دائمًا

احرص على مدح زوجتك بالكلمات الرومانسية، كلما حانت الفرصة لذلك، لأن المدح له مفعول السحر على المرأة إذ يعزز ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بقبول زوجها الدائم لها مهما مرت السنوات.

تجنب الدفاع عن نفسك

إذا رأيت زوجتك الغيورة في حالة انفعال شديد وبدأت بتوجيه الاتهامات إليك، فلا تدافع عن نفسك بحدة وتجد أعذار لكل شيء لأن ذلك سيزيد من حدة الموقف ويجعلها تشعر بأن هناك أمر غير مفهوم تسعى لاخفائه، لذا عليك التحدث بهدوء معها وطمأنتها ثم توضيح الموقف لها لاستعادة التوازن بينكما.