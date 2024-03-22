حلول أزمة الدروس الخصوصية.. ناقشها بهجت بالحلقة 11 من عتبات البهجة

في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل عتبات البهجة، ناقش العم بهجت الذي يجسد شخصيته الفنان القدير يحيى الفخراني، قضية الدروس الخصوصية؛ إذ كان ينصح عبد البديع ببعض الإرشادات التي تعيد لمهنة التعليم رونقها الأساسي موضحًا «التعليم ده رسالة إنسانية سامية»، ليرد عليه عبد البديع بمبررات غير واقعية، وفي هذا الإطار ووفقًا لنصائح العم بهجت لعبد البديع نوضح حلولا لأزمة الدروس الخصوصية في السطور القادمة.

سر مشكلة الدروس الخصوصية

أشار العم بهجت بأن السر في هذه الأزمة يكمن ببعض المعلمين غير المؤهلين للمهنة؛ إذ يصعبون الأمور على الطلاب وعلى أهاليهم، من أجل المال، فتحولت مهنة التعليم السامية في نظرهم إلى مجرد تجارة تزيد من الدخل بشكل جيد، إذ لم يكتفوا بثمن المحاضرات باهظة الثمن المقدمة من خلالهم، بل يتفننوا في أخذ أموال أكثر عن طريق صناعة الملازم التي لا داعي لها، مدعيين أنها تشمل الكثير من الأسئلة غير المتواجدة في كتب الوزارة أو الكتب الخارجية، حيث جاء تعليق عبد البديع على نصيحة العم بهجت في عدم حاجة الطلاب للملازم «الملازم دي بيبقا فيها مراجعات وأسئلة كتير جدًا، مش موجودة في كتاب الوزارة، والملازم مش مجرد ورق متصور وخلاص يا أستاذ بهجت، دي تصورات ومراجعات حطها أساتذة كتير جدًا وطلع عنينا فيها».

نصائح «بهجت» لحل أزمة الدروس الخصوصية

وضمن أحداث الحلقة ذكر العم بهجت نصائح حل أزمة الدروس الخصوصية، وهي كالتالي:

شعور المعلم بسمو مهنة التدريس. الرجوع لاتباع الضمير في أمور العمل. الرجوع للكتب الدراسية وإلغاء الملازم. يقين المعلم بأنه صاحب رسالة وليس تاجرًا. عدم استغلال الطلاب ورفع تكلفة المحاضرة.

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أحداث مسلسل عتبات البهجة

يدور مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، في إطار اجتماعي هادف؛ إذ يناقش بعض القضايا المنتشرة في الفترة الأخيرة، والتي تخص مختلف الأعمار، مع عرض حلول لكل أزمة عبر نصائح الجد السبعيني «بهجت».