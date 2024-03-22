ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. يحيى الفخراني يمر بوعكة صحية

شهدت الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة، المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، جلسة اعتذار بين «بهجت» الفنان يحيى الفخراني، وحفيدته جميلة «بسنت أبو باشا»، ويعتذر لها لأنه تركها خلال الفترة الماضية بمفردها نتيجة ما يمر به من أزمات.

قصة عاطفية

قصة عاطفية يعيشها عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، وذلك بسبب زواج حبيبته من شخص آخر، وظهر في حالة من الحزن الشديد بسبب هذا، ووجَّه له أحد شركائه فريد «مراد فكري صادق» في العمل نصيحة بأنه يجب أن يعمل من أجل الانتماء منها.

وتحدثت جميلة، حفيدة الفنان يحيى الفخراني، مع بائع على عربية فول، وأخبرته بأنه سيستلم منها طلب أونلاين بدلًا منه، وفي الحقيقة سيكون هذا مخدرات، وأكدت عليه أكثر من مرة أنها من ستأتي له لتحصل على هذا ولكن يجب أن يذهب به إلى منزلها.

بهجت يكتشف حب الجميع له

واكتشف «بهجت» يحيى الفخراني، حب الجميع له بعد مروره بوعكة صحية ونقله للمستشفى، ليكون رد فعل عمر «خالد شباط» على مكالمة من أحد الطلاب في سنتر الدروس الخصوصية، بأنه انتقل إلى مكان تواجد جده، ويؤكد له أنه سيكون بجانبه طوال الوقت ولن يتركه للحظة واحدة.

وبعدها تزوره لبنى «صفاء الطوخي» لكي تطمئن على حالته الصحية، ويؤكد لها أن الطلاب في سنتر الدروس الخصوصية هم من ساعدوه وتواصلوا هاتفيًا مع كل الأرقام التي موجودة على هاتفه لكي يتم إغاثته سريعًا.