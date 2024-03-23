كشفت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات واقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، يكون في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة صباحًا، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الثانية و3 دقائق صباحًا، يعقبه موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و3 دقائق صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 23-3-2024، ليكون في تمام الساعة الرابعة و37 دقيقة صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 23-3-2024 في الإسماعيلية

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 23-3-2024 في الإسماعيلية، 14 ساعة ودقيقة واحدة.

وبحسب بيان رسمي لمديرية أوقاف الإسماعيلية، جرى رفع حالة الطوارئ في جميع المساجد بالتزامن مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان، وتوفير إمام لكل مسجد من مساجد الأحياء والقرى وأكثر من إمام للمساجد الكبرى.