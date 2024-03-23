موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024.. اعرف وقت الإمساك

يختلف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024 ووقت السحور والإمساك والشروق، إذ تأتي مواعيدها مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة ودقيقتين يوميًا بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024، فيما يولي آلاف المسلمين أهمية كبرى لصلاة الفجر ويحرصون على أداء أولى الفروض الخمسة في موعدها بالتزامن مع الصيام.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024 فضلًا عن مواقيت الصلاة، وموعد السحور والإمساك، وشروق الشمس في الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر الصيام.

ويحل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 23-3-2024 والموافق الثالث عشر من رمضان 1445، مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، كما تأتي مواعيد السحور والإمساك مبكرًا بمقدار دقيقتين، والشروق مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط.

أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 23-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 23-3-2024 الموافق 13 رمضان 1445 في تمام الساعة 4:30 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، فيما يبدأ موعد السحور 2:10 صباحًا ويستمر حتى موعد الإمساك الساعة 4:10 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم السبت في تمام الساعة 4:50 صباحًا، إذ تقام الصلاة بعد موعد الأذان بنحو ثلث ساعة أي 20 دقيقة، كما حددت وزارة الأوقاف، فيما تقام باقي الصلوات بعد مرور 10 دقائق على توقيت الأذان.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 23-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 23-3-2024 في الفيوم، بنحو 14 ساعة بزيادة 3 دقائق كاملة عن الأمس، فيما يحل موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

وتتضمن مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر 12:03 مساءً، وأذان العصر في تمام الساعة 3:32 مساءً، وأذان المغرب 6:09 مساءً، وأذان العشاء 7:27 مساءً، بينما تؤدى صلاة التراويح بعد انتهاء أداء صلاة العشاء في كل مسجد على حدة.