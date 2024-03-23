ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات السبت 23-3-2024 والموافق 13 رمضان 1445، إذ يرتبط موعد أذان الفجر بالصيام ارتباطًا وثيقًا حيث يعلن بدء صوم يوم جديد، فيما يحرص الآلاف على أداء صلاة الفجر في موعدها دون تأخير، والدعاء بكثرة نظرًا لأنّه وقت مميز للدعاء والاستجابة له.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات السبت 23-3-2024، الموافق الثالث عشر من شهر رمضان، فضلًا عن عدد ساعات الصيام.

موعد أذان الفجر في القاهرة

ويأتي موعد أذان الفجر بتوقيت القاهرة اليوم السبت في تمام الساعة 4:28 مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة ودقيقة واحدة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر في أسيوط

ويحل موعد أذان الفجر في رمضان 2024 حسب التوقيت المحلي لمدينة أسيوط في تمام الساعة 4:31 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و57 دقيقة بزيادة دقيقة عن الأمس.

موعد أذان الفجر في مصر

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في رمضان اليوم السبت 23-3-2024 بجميع المحافظات يكون كالآتي:

موعد أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:44 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:28 صباحًا.