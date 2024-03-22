حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 13 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، مُوضحة أن أذان المغرب في القاهرة يكون في تمام الساعة 6:08 دقائق، ويكون أذان العشاء الساعة 7:26 دقيقة، والسحور الساعة 2:08 دقائق، ويكون أذان الفجر الساعة 4:28 دقيقة، على أن يكون الشروق الساعة 5:55 ويكون أذان الظهر الساعة 12:01 دقيقة والعصر 3:30 دقيقة.

موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بالإسكندرية

- المغرب: 6:14 دقيقة

- العشاء: 7:33 دقيقة

- السحور: 2:12 دقيقة

- الإمساك: 4:12 دقيقة

- الفجر: 4:32 دقيقة

- الشروق: 6:00

- الظهر: 12:07 دقائق

- العصر: 3:35 دقيقة

موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بطنطا

- المغرب: 6:10 دقيقة

- العشاء: 7:28 دقيقة

- السحور: 2:12 دقيقة

- الإمساك: 4:08 دقيقة

- الفجر: 4:28 دقيقة

- الشروق: 5:56 دقيقة

- الظهر: 12:02 دقائق

- العصر: 3:31 دقيقة

موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بأسيوط

- المغرب: 6:08 دقيقة

- العشاء: 7:24 دقيقة

- السحور: 2:11 دقيقة

- الإمساك: 4:11 دقيقة

- الفجر: 4:31 دقيقة

- الشروق: 5:56 دقيقة

- الظهر: 12:02 دقائق

- العصر: 3:30 دقيقة

موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بأسوان

- المغرب: 6:01 دقيقة

- العشاء: 7:14 دقيقة

- السحور: 2:07 دقيقة

- الإمساك: 4:07 دقيقة

- الفجر: 4:27 دقيقة

- الشروق: 4:49

- الظهر: 11:55 دقائق

- العصر: 3:21 دقيقة