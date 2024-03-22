موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 13 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات
كتب:
كريم روماني
09:08 م | الجمعة 22 مارس 2024
الصلاة - صورة أرشيفية
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم 13 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، مُوضحة أن أذان المغرب في القاهرة يكون في تمام الساعة 6:08 دقائق، ويكون أذان العشاء الساعة 7:26 دقيقة، والسحور الساعة 2:08 دقائق، ويكون أذان الفجر الساعة 4:28 دقيقة، على أن يكون الشروق الساعة 5:55 ويكون أذان الظهر الساعة 12:01 دقيقة والعصر 3:30 دقيقة.
موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بالإسكندرية
- المغرب: 6:14 دقيقة
- العشاء: 7:33 دقيقة
- السحور: 2:12 دقيقة
- الإمساك: 4:12 دقيقة
- الفجر: 4:32 دقيقة
- الشروق: 6:00
- الظهر: 12:07 دقائق
- العصر: 3:35 دقيقة
موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بطنطا
- المغرب: 6:10 دقيقة
- العشاء: 7:28 دقيقة
- السحور: 2:12 دقيقة
- الإمساك: 4:08 دقيقة
- الفجر: 4:28 دقيقة
- الشروق: 5:56 دقيقة
- الظهر: 12:02 دقائق
- العصر: 3:31 دقيقة
موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بأسيوط
- المغرب: 6:08 دقيقة
- العشاء: 7:24 دقيقة
- السحور: 2:11 دقيقة
- الإمساك: 4:11 دقيقة
- الفجر: 4:31 دقيقة
- الشروق: 5:56 دقيقة
- الظهر: 12:02 دقائق
- العصر: 3:30 دقيقة
موعد الأذان في اليوم 13 من شهر رمضان بأسوان
- المغرب: 6:01 دقيقة
- العشاء: 7:14 دقيقة
- السحور: 2:07 دقيقة
- الإمساك: 4:07 دقيقة
- الفجر: 4:27 دقيقة
- الشروق: 4:49
- الظهر: 11:55 دقائق
- العصر: 3:21 دقيقة