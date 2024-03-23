مع حلول اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان الفضيل، يهتم الملايين من الأهالي في محافظة الشرقية، بمعرفة موعد أذان الفجر اليوم السبت 23-3-2024، لأداء الفريضة في وقتها وبدء صيام يوم جديد.

أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 23-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 23-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان الفجر في الشرقية، في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:26 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:6 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:6 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:54 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 23-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:26 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:26 مساءً.