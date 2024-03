رسالة مؤثرة من كيت ميدلتون لمرضى السرطان بعد إعلان إصابتها.. ماذا قالت؟

في فيديو وصفته وسائل إعلام عالمية بـ«المؤثر»، تحدثت أميرة ويلز كيت ميدلتون عن إصابتها بالسرطان، بعد أيام من اختفائها، والجدل الكبير المُثار حولها منذ يناير الماضي وخضوعها لعملية جراحية، كما وجهت رسالة مؤثرة أيضًا لمرضى السرطان.

وقالت أميرة ويلز كيت ميدلتون في رسالتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تفكر في مصابي السرطان: «أفكر في كل أولئك الذين تأثرت حياتهم بالسرطان، لكل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل، أنتم لستم وحدكم».

وتحدثت كيت ميدلتون أيضًا في رسالة إعلان إصابتها بالسرطان: «إعلان إصابتي كانت بمثابة صدمة كبيرة وأنها والأمير وليام يبذلان كل ما في وسعهما لمعالجة وإدارة هذا الأمر بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة».

رسالة «كيت» المؤثرة والعاطفية لم تتوقف عند هذا وفقط، بل قالت أيضًا إنها تتطلع إلى العودة للعمل بمجرد أن تتحسن حالتها الصحية: «عملي كان يجلب لي دائمًا شعورًا عميقًا بالبهجة، وأريد العودة إلى واجباتي العامة في أقرب وقت ممكن، عملي كان يمنحني دائمًا شعورًا عميقًا بالسعادة، وأتطلع إلى العودة عندما أكون قادرة على ذلك، ولكن في الوقت الحالي يجب أن أركز على التعافي الكامل».

