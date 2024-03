أصعب 12 يوما في حياة كيت ميدلتون.. من صورة مثيرة للجدل إلى إعلان مرضها

في الـ10 من شهر مارس الجاري، نشرت أميرة ويلز كيت ميدلتون، صورة لها رفقة أولادها الثلاثة بعد انتشار الكثير من التكهنات والشائعات حول صحتها واختفائها، هذه الصورة كانت بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة وهو تقليد ملكي شهير، واليوم، 22 مارس، أعلنت «كيت» إصابتها بالسرطان.

12 يومًا، تغيرت الكثير من الأمور خلالها، فبعد أن نشر قصر كنسينغتون الملكي صورة أميرة ويلز كيت ميدلتون وأولادها، أثارت جدلًا كبيرًا عالميًا، إذ تبين أنها تم تعديلها، لتعلن العديد من وكالات الأنباء العالمية، مثل فرانس برس وأسوشيتد برس حذفها.

كيت ميدلتون اعتذرت عن الصورة قائلة: «مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بتجربة تحرير الصور.. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس»، لكن لم يتوقف الأمر عن هذا وفقط، بل بدأت الأحاديث تكثر حول صحة أميرة ويلز، وسر اختفائها.

الصورة المعدلة، واعتذار الحساب الرسمي لأميرة ويلز «غير معروف من قام بكتابة ونشر التغريدة»، أدت إلى زيادة الحديث عن نظريات المؤامرة، وإخفاء مرض كبير تعاني منه الأميرة، بل بعض وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، توقعت أن العائلة المالكة أخفت خبر وفاة «ميدلتون».

12 يومًا، استمرت العائلة المالكة في سماع النظريات، والشائعات بشأن حالتها الصحية، واختفائها، وهروبها، ثم وفاتها، لتخرج في فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة إصابتها بالسرطان.

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فأميرة ويلز كيت ميدلتون تعاني من السرطان، وتم تشخصيها به بعد إجرائها عملية جراحية في المعدة في يناير الماضي، وهي الآن في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي الوقائي.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK