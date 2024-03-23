أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في الإسماعيلية اليوم السبت

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت عن توفير كمية كبيرة من السكر، بسعر 27 جنيها للكيلو في مركز ومدينة فايد بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بحد أقصي 2 كيلو لكل مواطن.

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، سيتم توزيع السكر بدء من الساعة الحادية عشر صباحا، ولحين انتهاء كمية السكر الموجودة في المنافذ والمحال التجارية.

أماكن بيع السكر بـ27 جنيه في الإسماعيلية

وحددت محافظة الإسماعيلية 3 أماكن لبيع السكر في مركز ومدينة فايد وهي

1-منفذ هنية يوسف هنية في قرية سرابيوم بمركز فايد بنطاق عزبة الإصلاح.

2-ماركت سنتر شوب في الشارع الجديد بمركز ومدينة فايد.

3- منفذ عبد الله محمد بنطاق الشارع الجديد بمركز ومدينة فايد.

توفير السكر في منافذ الإسماعيلية

ووفرت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية كميات كبيرة من السكر وبيعها وتوزيعها على المواطنين في نطاق المدينة وعدد من المراكز والقري لرفع العبء عن المواطنين ومنع استغلال التجار وبيعه بأكثر من السعر المقرر له.