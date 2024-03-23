موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 13 رمضان، وذلك الساعة 6:10 مساء، بينما موعد العشاء الساعة 7:28 مساء يعقبها بعدة دقائق صلاة التراويح، وموعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحا.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية السبت 23-3-2024

وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14:01 ساعة على مدار اليوم الواحد، حيث زادت مدة الصيام 17 دقيقة منذ بداية اليوم الأول في الشهر الكريم.

عدد ساعات صيام اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم

يأتي ذلك بسبب تأخر المغرب وتقدم الفجر كل يوم دقيقة أو دقيقتين، ومن المقرر أن تبلغ عدد ساعات الصيام في آخر أيام الشهر الهجري إلى 14:35 ساعة.