6 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. أهمها خطة تحديث الثالوث النووي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 أحداث تنوعت ما بين عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية كان من أهمها، تخطيط «واشنطن» لتحديث الثالوث النووي لقيادة «ستراتكوم»، فيما تعتزم الولايات المتحدة محاسبة المسؤولين المتورطين في العنف بكوبا

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن خطط «واشنطن» لتحديث الثالوث النووي للقيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية، المعروفة باسم «ستراتكوم»، من خلال اعتماد غواصات كولومبيا وصواريخ «سينتينيل» الباليستية العابرة للقارات، مشيرا إلى أنه يجب على «ستراتكوم» احتواء الصراع والحفاظ على السلام، للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

سجن ضابط شارك في مقتل فلويد

بدورها، حكمت محكمة أمريكية على ضابط شرطة «مينيابوليس» السابق «جاي كنج»، المشارك في اعتقال الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، في 25 مايو 2020، بالسجن لمدة 3.5 سنوات بتهمة المساعدة في القتل غير العمد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن كنج أقر بذنبه في تهمة المساعدة والتحريض على القتل العمد من الدرجة الثانية في أكتوبر الماضي في إطار اتفاق مع النيابة العامة، فيما أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى الضابط السابق سيقضي حكمين متزامنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت الشرطة أنها تمكنت بفضل تقنيات جديدة للحمض النووي والأنساب، من تحديد هوية طفل يدعى جوزف أوجوستس زاريللي، عُثر عليه جثته داخل علبة في 25 فبراير 1957 بـ «فيلادلفيا» أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الواقعة شمال شرقي البلاد.

دعوة أمريكية لـ الإفراج عن معتقلي احتجاجات كوبا 2021

وفي سياق سياسة الولايات المتحدة الخارجية، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، كوبا إلى الإفراج عن الأشخاص المعتقلين أثناء موجة احتجاجات شهدتها البلاد في 11 يوليو 2021، مضيفا في بيان بمناسبة «يوم حقوق الإنسان»، إن «واشنطن» تدعم الشعب الكوبي في نضاله من أجل تقرير المصير.

وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتزم محاسبة المسؤولين المتورطين في العنف ضد المحتجين السلميين،فيما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، إلى نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مرحلة سابقة في عملية تبادل 10مسجونين بين «واشنطن» و«موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، يعتزم بايدن، في القمة «الأمريكية - الإفريقية»، التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، الإعلان، تدعيم بلاده إضافة الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي، 49 من القادة الأفارقة للمشاركة في القمة التي تستمر 3 أيام