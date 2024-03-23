أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الإماراتية عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024 في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان ليستطع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في الإمارات السبت

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات السبت 23-3-2024

سيكون موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة الساعة 6:35 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:08 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:34 مساءً، وصلاة العصر 4:01 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

ويأتي موعد أذان المغرب في اليوم السبت 23 مارس بمدينة دبي عند الساعة 6:32 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:04 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:29 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:02 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات السبت 23-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات السبت 23-3-2024 في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:29 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8 مساءً.