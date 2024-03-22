أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات عن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024 في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم.

وتستعرض «الوطن» في تقريرها موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024 وذلك لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم مع تجهيز موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الجمعة 22-3-2024

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024 في أبو ظبي تكون عند الساعة 6:35 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى تكون صلاة الفجر 5:08 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 7:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وأما عن موعد أذان المغرب في عجمان الإماراتية فيكون عند الساعة 6:31 مساءً، وعن صلاة الفجر 5:08 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 7:47 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الجمعة 22-3-2024

في دبي تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:32 مساءً، وصلاة الفجر 5:04 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:44 مساءً.

وأما عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في رأس الخيمة تكون عند الساعة 6:29 مساءً، وصلاة الفجر 5:01 صباحًا، والشروق 6:17 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:50 مساءً، وصلاة العشاء 7:41 مساءً.