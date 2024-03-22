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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024

كتب:

أحمد عادل موسى
12:10 م | الجمعة 22 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم تعبيرية

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات عن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024 في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم.

وتستعرض «الوطن» في تقريرها موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024 وذلك لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم مع تجهيز موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الجمعة 22-3-2024

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024 في أبو ظبي تكون عند الساعة 6:35 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى تكون صلاة الفجر 5:08 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 7:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وأما عن موعد أذان المغرب في عجمان الإماراتية فيكون عند الساعة 6:31 مساءً، وعن صلاة الفجر 5:08 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 7:47 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الجمعة 22-3-2024

في دبي تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:32 مساءً، وصلاة الفجر 5:04 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:44 مساءً.

وأما عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في رأس الخيمة تكون عند الساعة 6:29 مساءً، وصلاة الفجر 5:01 صباحًا، والشروق 6:17 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:50 مساءً، وصلاة العشاء 7:41 مساءً. 

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