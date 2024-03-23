مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024

تحرص الهيئة العامة لمواقيت الصلاة في الإمارات، على نشر مواعيد الفروض الخمس يوميا، ليؤدي المسلمين صلاتهم في موعدها، ويستطيعون أن يُخصصوا وقتا للإكثار من الطاعات للتقرب إلى الله في شهر رمضان المبارك.

يستعرض «الوطن» في فقراته الآتية، اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم

مواقيت الصلاة في الإمارات العربية تتفاوت حسب المنطقة، لكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة الفجيرة فيما يلي:

أذان الفجر 4:57 صباحا.

الشروق 6:15 صباحا.

الظهر 12:21 مساء

العصر 3:48 مساءً.

المغرب 6:27 مساءً.

العشاء 7:57 مساءً.

أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من معاد مختلف، يمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الإمارات ثالث عشر أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة الفجيرة، في تمام الساعة 4:57 صباحًا، بينما في دبي يكون الساعة 5:1 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في الفجيرة في تمام الساعة 12:21 مساء، بينما في دبي بتمام الساعة 12:25 مساء.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024

في حين يكون موعد أذان العصر بمحافظة الفجيرة، في تمام الساعة 3:48 مساء، ويكون الأذان للعصر بدبي في تمام الساعة 3:52 مساء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 23-3-2024

يؤذن لصلاة المغرب في الفجيرة ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:27 مساء، بينما تؤذن في دبي بتمام الساعة 6:32 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم السبت 22-3-2024

من جانبه، أعلن مركز البحوث أن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك في الإمارات، ستكون نحو 13 ساعة و12 دقيقة.