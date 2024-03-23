روجينا تكشف عن أصعب مشاهد مسلسل سر إلهي: «سامحيني يا مريم»

كشفت الفنانة روجينا عبر حسابها على «إنستجرام»، عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال تصوير مسلسلها الرمضاني سر إلهي.

وشاركت روجينا مقطع فيديو يجمعها بابنتها مريم أشرف ذكي، أثناء خطفها خلال أحداث المسلسل انتقاما من والدها، وعلقت عليه: «أصعب مشهد بالنسبة ليا، سامحيني يا مريم.. مسلسل سر إلهي».

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي، يعرض على قناة cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:30 صباحًا.