مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. روجينا تُحكم قبضتها على الخونة ومقتل عزيز

تمكنت نصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا في مسلسل سر إلهي، من إحكام قبضتها على كل من تسبب في شقائها، وجعلها تكابد في غياهب السجين لسنوات، فبعد أن انتقمت من كل واحد فيهم على طريقتها جاءوا إليها جميعا يطلبون عفوها وصفحها، وبعضهم فعل ذلك طمعا في أموالها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 12

أما أختيها رقية التي تجسد دورها رنا رئيس، ورحمة (نهى عابدين) فقد جاءا إليها طلبا للصفح عنهن، وقبلت نصرة وعفت عنهن، أما محمد ثروت الذي يقوم بدور سعد، فقد جاء إلى نصرة طالبا عفوها، والزواج منها مرة أخرى بعد أن طلقها من قبل، ولكنه لم يأت نادما بل طامعا في أموالها، حسب ما أوضح ذلك لزوجته نهى (رشا مهدي) حتى توافق على زواجه من نصرة.

قتل عزيز

بمجرد أن اكتشفت شاهيناز أن زوجها سراج (مراد مكرم) تزوج عليها، أمرت عزيز (أحمد سلامة) بقتله ولكن سراج اكتشف خطتها قبل تنفيذها، فراح عزيز ضحية بينهما، ودبر له سراج خطة قتل وقتله بالفعل.

يشار إلى أن مسلسل سر إلهي ينتمي إلى المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، تقود بطولته الفانة روجينا، والتي تتعرض للظلم من أعز الناس إليها، ولكنها تستطيع الخروج من السجن ثم الانتقام منهم جميعا، والعفو عمن يستحق ذلك.