مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13.. هل يقدم جوني برنامج مقالب؟

يواصل أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8، التجهيز لحفل الهالوين داخل المزاريطة، لتصويره وتقديمه لإحدى القنوات الفضائية.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، قام جوني بتصوير مقلب لنفادي بعدما أوهمه بالاتفاق مع أهل المزاريطة أنه مات، ليعرض المقلب على «يوتيوب» ويحقق نسب مشاهدات مرتفعة، ويتلقى اتصالا من أكبر منتج محتوى، يعرض عليه تقديم برنامج مقالب على التلفزيون، وبعد تفكير جوني وهجرس يقرر الأول التحضير لحفل الهالوين داخل دوار الكبير.

ويعرض جوني الفكرة على الكبير، الذي يرفض بشدة، لكنه يوافق بعد أن يعلم بحضور مدرسة الفرنساوي المعجب بها الحفل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا، أبرزهم: أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويعرض المسلسل عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on، وفي نفس التوقيت علي منصة WATCH IT.