مسلسل محارب الحلقة 13.. حسن الرداد ينجو من الثأر

أحداث متتالية وآخذة في التصاعد شهدها مسلسل محارب، وفي الحلقة 12 تمكن المحامي حسام الجيوشي الذي يقوم بدوره أحمد زاهر، من إخراج إبراهيم من السجن، وذلك بعد القبض عليه بتهمة حيازة كمية كبيرة المخدرات، في الوقت الذي تداهم فيه الشرطة منزل عائلة محارب.

مسلسل محارب الحلقة 13

وبعد إتمام صلح الثأر داهمت قوات الشرطة منزل عائلة محارب (حسن الرداد) للقبض عليه، وذلك بناءً على علم سابق أنه عاد لأهله بالصعيد، وفتشت المنزل، لكن محارب تمكن من الهروب، بمساعدة أبناء عمومته، وأخرجوه من البلد بعيدًا عن أعين الشرطة في «عربة المواشي».

محارب يتقدم بكفنه

وكان محارب قد تقدم بكفنه إلى عائلته طلبا للصلح في قضية الثأر، وهو الأمر الذي يتوقف إمراره على الطرف الآخر، وبالفعل عفت عائلة محارب عن ابن عمومتهم، وافتدوه بذبائح من العجول، وانطلقت الزغاريد وطلقات النار احتفالا بهذا الصلح، وتمكن محارب بذلك هو وزوجته وشقيقته أن ينعمون بالأمن والسكينة بعد معاناة مع أمور الثأر.