يعيش النجم حسن الرداد، الذي يجسد شخصية محارب في مسلسل محارب، صراعا كبيرا في المسلسل الذي يعالج قضية الثأر ونفوذ رأس المال؛ لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 13

وتأتي مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13، على النحو التالي:

يعرض مسلسل محارب الحلقة 13 على قناة cbc الساعة 9:00 مساء، والإعادة الأولى 5:15 صباحا، والأخرى 3:45 مساءً.

ويعرض مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة cbc حصريا؛ إذ أنها القناة الوحيدة الناقلة للمسلسل، الذي يستمر طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 ويتكون من 30 حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب محارب الذي تتغير حياته بعد وفاة والدته، نتيجة دهس شاب لها؛ إذ يواجه بطش رجل أعمال كبير، فضلا عن ثأر قديم هرب من والده وما زال يحاصر الابن محارب.

ويجسد بطولة مسلسل محارب، النجم حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وسلوى عثمان وعابد عناني وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود الليثي.