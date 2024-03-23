موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC.. ماذا سيفعل شقيق حسن الرداد؟
كتب:
انتصار الغيطانى
09:01 ص | السبت 23 مارس 2024
حسن الرداد في مسلسل محارب
تتواصل الأحداث الليلة مع موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC، حيث يُعرض يوميا فقط على هذه القناة وفي أكثر من موعد، ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث بعد القبض على إبراهيم شقيق محارب بتهمة حيازة المخدرات، ومحاولات حسام إلصاق جرائم القتل لمحارب.
أحداث الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC
ووعد حسام جيهان زوجة عزازي، رجل الأعمال، الذى قُتل مع المحامي صفوت على يد مجهول في مسلسل محارب بإلصاق التهمة بمحارب، وذلك خلال لقاء جمع بينهم وبين محارب، ولكن على الجانب الآخر مازلت النيابة تبحث عن أدلة قوية تدين محارب فى هذه القضية، لذا نستعرض موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC.
أبطال مسلسل محارب على قناة CBC
مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، وماجد المصري، وحسن الرداد، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وملك أحمد زاهر، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وسلوى عثمان، وعابد عناني، وغفران محمد، ومحمود الليثي، وكريم العمري، ونور محمود، وسماء إبراهيم، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.
موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC
موعد عرض الحلقة 13من مسلسل محارب على قناة CBC سيكون في الأوقات التالية الساعة 9 مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة 5:15 صباحا، وكذلك الساعة 3:45 مساءً.