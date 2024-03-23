موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC.. ماذا سيفعل شقيق حسن الرداد؟

تتواصل الأحداث الليلة مع موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC، حيث يُعرض يوميا فقط على هذه القناة وفي أكثر من موعد، ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث بعد القبض على إبراهيم شقيق محارب بتهمة حيازة المخدرات، ومحاولات حسام إلصاق جرائم القتل لمحارب.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC

ووعد حسام جيهان زوجة عزازي، رجل الأعمال، الذى قُتل مع المحامي صفوت على يد مجهول في مسلسل محارب بإلصاق التهمة بمحارب، وذلك خلال لقاء جمع بينهم وبين محارب، ولكن على الجانب الآخر مازلت النيابة تبحث عن أدلة قوية تدين محارب فى هذه القضية، لذا نستعرض موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC.

أبطال مسلسل محارب على قناة CBC

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، وماجد المصري، وحسن الرداد، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وملك أحمد زاهر، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وسلوى عثمان، وعابد عناني، وغفران محمد، ومحمود الليثي، وكريم العمري، ونور محمود، وسماء إبراهيم، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل محارب على قناة CBC

موعد عرض الحلقة 13من مسلسل محارب على قناة CBC سيكون في الأوقات التالية الساعة 9 مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة 5:15 صباحا، وكذلك الساعة 3:45 مساءً.