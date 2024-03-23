نجوم بدوريات أوروبية وتميمة توت عنخ آمون في دورة رمضانية بالدقهلية

قرعة الدورة الرمضانية بمركز شباب طوخ بمحافظة الدقهلية، حضرت بها تميمة الملك توت عنخ آمون، في محاولة منهم لإبراز أمر مختلف وإحياء التراث المصري القديم من خلال دمج التاريخ المعاصر بالقديم، وطغى على الدورة نكهة مصر الفرعونية، ويشارك فيها 32 فريق من محافظتي الشرقية والدقهلية.

إيهاب العشري، رئيس مجلس إدارة الدورة الرمضانية، تحدث لـ«الوطن» عن تنظيم الدورة الرمضانية، والتي يجرى الاستعداد لها منذ شهر ديسمبر الماضي، ويشارك بها أكثر من 350 لاعب: «الدورة الرمضانية وسط أجواء شبه أوروبية ولكن كانت تطغى عليها نكهة مصر الفرعونية والعصور القديمة»، كما يعود سبب اختيار الملك توت عنخ آمون، هو أن عام 2022، احتفلت مصر والعالم كله بمرور قرن على اكتشاف أهم مقبرة في العصر الحديث وهي مقبرة توت عنخ آمون: «دي كانت مشاركة مننا في الاحتفال بمرور قرن على اكتشاف المقبرة».

الشعار الرسمي للدورة الرمضانية

تميمة الملك توت عنخ آمون هي الشعار الرسمي للدورة الرمضانية، ويتم توزيع جوائز رجل المباراة عبارة عن تمثال توت عنخ آمون، بحسب «العشري»: «من شهر ديسمبر وإحنا بنحط خطة عمل وشكل للبطولة المنظمة، اختارنا لجان البطولة من اللجنة الإعلامية للجنة الحكام للجنة المراسم والاستقبال، ولجنة التظلمات، وكمان بنجهز لمباراة نهائية على أعلى مستوى».

الاستديو التحليلي في الدورة الرمضانية

يقول «العشري» أن الاستديو التحليلي في الدورة الرمضانية سيكون نقلة نوعية كبرى في البطولات داخل الأرياف ومراكز شباب القرى، مؤكدًا أنه سيبدأ من دور الـ16 ومرحلة خروج المغلوب وسيحضر بعض نجوم ومدربي الدوري الممتاز: «تواصلنا مع بعضهم بالفعل وهيبدأ مرحلة الاستديو التحليلي من دور الـ16».

نجوم بدوريات أوروبية

يشارك أيضًا في الدورة الرمضانية لاعبي من دوريات أوروبية، ومن أندية الدوري الممتاز «ب» والدرجة الثانية والثالثة: «عندنا لاعيبة في الدوري الفنلندي والإماراتي والسويسري، وأكثر من لاعب في الدوري الممتاز ب والدرجة الثانية والثالثة».