مسلسل بابا جه الحلقة 13.. هل يعترف أكرم حسني بحقيقة عمله لزوجته؟

ينتظر عشاق الكوميديا والأعمال الدرامية عرض مسلسل بابا جه الحلقة 13 للفنان أكرم حسني الذي يلعب دور «هشام» ويعمل «أب بالإيجار»، وكيف سيواجه زوجته «ولاء»، والتي تقوم بدورها الفنانة نسرين أمين، بعدما ُصدمت بمشاهدته يقف بجوار عروس في حفل زفاف بفندق لتظن على الفور أنه تزوج من أخرى دون علمها، وتقول له: «مبروك يا هشام».

مسلسل بابا جه الحلقة 13 أكرم حسني في فخ المواجهة مع نسرين أمين

وتباينت التوقعات حول أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 أكرم حسني هل يضطر للاعتراف بحقيقة عمله إنقاذاً منه لبيته وحياته الأسرية بدلاً من أن تظن الزوجة أنه يخونها مع أخرى، أم يلجأ للكذب خشية افتضاح أمره في محاولة جديدة لتسويف وتأجيل إفشاء حقيقة عمله؟ هذا ما يترقبه متابعي العمل الدرامي من نوعية 15 حلقة.

مسلسل بابا جه الحلقة 13 أكرم حسني تورط بسبب مراقبة زوجته

وخلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 تورط أكرم حسني في العديد من المشكلات وآخرها موقف المواجهة بينه وبين زوجته «ولاء» بسبب تتبعها ومراقبتها له بنفسها لتفاجئه بحضورها للفندق وهو يؤدي دور «أبو العروسة»، كما تورط من قبل في اختطاف طفل عندما كان يؤدي دور أب بديل في أسرة جديدة، واضطر للبحث عنه واستعادته.